Sesiyle merhum sanatçı Ferdi Tayfur’a benzetilen Coşkun’un vefatı, başta ailesi olmak üzere yakınlarını, dostlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Uzun yıllar boyunca Alaca’da düzenlenen düğün, konser ve çeşitli etkinliklerde sahne alan Yıldıray Coşkun, seslendirdiği eserlerle ilçe halkının hafızasında yer edindi. Mütevazı kişiliği ve sanata olan katkılarıyla tanınan Coşkun, Alacalıların gönlünde özel bir yere sahipti.

Yıldıray Coşkun’un vefatı ilçede büyük üzüntü yaratırken, sevenleri sanatçının ardından taziye mesajları paylaştı.