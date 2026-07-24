Sungurlu Belediyesi'ne ait 4 arsa ve 25 büro 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile satılacak.

Muhammen bedelleri 8 milyon 693 bin lira ve 50 milyon 820 bin lira arasında değişen hazine arazilerinin satışı 11 Ağustos Salı günü Sungurlu Belediye Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Muhammen bedelleri 182 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen büroların satışı da aynı tarihte başkanlıkta geçekleştirilecek. İhalelerin teklif açma saati 14.05'te başlayacak.