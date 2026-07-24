Sungurlu Belediyesi'ne ait 4 arsa ve 25 büro 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile satılacak.

Muhammen bedelleri 8 milyon 693 bin lira ve 50 milyon 820 bin lira arasında değişen hazine arazilerinin satışı 11 Ağustos Salı günü Sungurlu Belediye Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Muhammen bedelleri 182 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen büroların satışı da aynı tarihte başkanlıkta geçekleştirilecek. İhalelerin teklif açma saati 14.05'te başlayacak.

Belediyenin sattığı 601 milyon liralık arsanın sahibi belli oldu
Belediyenin sattığı 601 milyon liralık arsanın sahibi belli oldu
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Muhabir: NURDAN AKBAŞ