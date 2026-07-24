CHP üyelerinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiği istifalar dün gece saat 20.00 itibarıyla başladı. İstifa sürecine son olarak Özgür Özel de katılarak CHP üyeliğinden ayrıldı. Milletvekillerinin gün içinde ıslak imzalı istifa dilekçelerini hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na ve ilgili resmi makamlara teslim edecek.

Özgür Özel öncülüğünde yürütülen yeni siyasi oluşumun kuruluş işlemleri ise bugün tamamlanacak. Yeni parti, kurucular kurulunun imzalarının İçişleri Bakanlığına sunulmasıyla resmen kurulacak.

Muhabir: Haber Merkezi