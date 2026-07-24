Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, gazetecilerin görevlerini özgür ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

24 TEMMUZ'UN TARİHİ ÖNEMİ

Kolaylı, 24 Temmuz 1908'de Türk basınının sansüre karşı önemli bir adım attığını hatırlatarak, bu tarihin basın tarihinde simgesel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Teknolojinin gelişmesi ve iletişim araçlarının çeşitlenmesiyle gazetecilik mesleğinin çalışma koşullarının değiştiğini belirten Kolaylı, buna rağmen basın özgürlüğünün korunmasının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin mesleklerini özgürce icra edebildiği bir ortamın, toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması açısından büyük değer taşıdığına dikkat çeken Kolaylı, haberleri nedeniyle gazetecilerin hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmasının hem meslek mensupları hem de kamuoyunun haber alma hakkı açısından hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kolaylı, basın özgürlüğünü güçlendirecek her türlü düzenlemenin demokratik hayatı da olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

“YASAL DÜZENLEMELER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Basın ve ifade özgürlüğünü ilgilendiren yasal düzenlemelerin, özgür gazeteciliği destekleyecek bir anlayışla değerlendirilmesinin yararlı olacağını kaydeden Kolaylı, özgür, tarafsız ve sorumlu gazeteciliğin demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu dile getirdi.

“24 TEMMUZ ORTAK SORUMLULUĞUMUZU HATIRLATIYOR”

Gazetecilerin herhangi bir baskı hissetmeden görevlerini yerine getirebildiği, kamuoyunun doğru bilgiye hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabildiği bir Türkiye temennisinde bulunan Kolaylı, 24 Temmuz'un yalnızca geçmişte kazanılan hakları değil, basın özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi gerektiğini de hatırlatan anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Kolaylı, “24 Temmuz'u, basın özgürlüğüne yönelik ortak sorumluluğumuzu hatırlatan, mesleki dayanışmayı güçlendiren ve özgür gazeteciliğin değerini bir kez daha ortaya koyan önemli bir gün olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK