Bağımsız Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifi sırasında yaptığı konuşmada, Çorum'un turizm alanında hak ettiği payı alamadığını belirterek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a kente ilişkin verilen sözlerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'un yaklaşık 7 bin 500 yıllık tarihiyle Hattiler ve Hititler başta olmak üzere birçok önemli medeniyete ev sahipliği yaptığını, Boğazkale, Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva ve Ortaköy gibi tarihi değerleri bünyesinde barındırmasına rağmen turizmden yeterli pay alamadığını ifade etti. Çorum'un Türkiye turizminden aldığı payın yüzde 1'in altında kaldığını söyleyen Tahtasız, kentin sahip olduğu kültürel mirasın daha etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Ersoy'un iki yıl önce Çorum ziyaretinde verdiği sözleri hatırlatan Tahtasız, “Çorum'u uluslararası destinasyona ve 5'li rotaya alacağız. Ayrıca 2025 yılını Hitit Yılı ilan edeceğiz” açıklamalarının hayata geçirilmediğini savundu.

Hitit Fuar ve Festivali'nin devam ettiği günlerde çağrısını yineleyen Tahtasız, Çorum'un “Hitit Yılı” ilan edilmesini, kentin turizm destinasyonları arasına alınmasını ve daha önce duyurulan 5'li rota projesinin uygulanmasını istedi. Tahtasız, konuşmasında ayrıca Boğazkale-Alaca-Ortaköy turizm yolunun tamamlanması, arkeolojik kazı alanlarına yeterli ödenek ayrılması, Türkiye'deki dördüncü örneklerden biri olan Örükaya Roma Barajı'nın turizme kazandırılması ve Hitit Barajı çevresindeki Arkeopark'ın aktif şekilde değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Çorum'da Anıtlar Kurulu Müdürlüğü ile Etnografya Müzesi'nin bulunmadığını belirten Tahtasız, bu eksikliklerin giderilmesini istedi. Devlet Tiyatrosu salonunun bakım ve onarımının yapılması, Figani Beke Kaplıcası'nın restore edilmesi ve Hüseyin Gazi Türbesi'nin restorasyon çalışmalarına maddi destek sağlanması gerektiğini de ifade etti.

Mehmet Tahtasız, Çorum'un tarihi ve kültürel mirasının korunması ve turizm potansiyelinin artırılması için Bakanlığın daha önce açıkladığı projelerin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi