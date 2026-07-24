Çorum Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çorumgaz), toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlediği geleneksel kan bağışı etkinliğinde önemli bir katkıya imza attı. Şirket gönüllülerinin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda 76 ünite kan ve 9 kök hücre bağışı yapıldı.

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çorumgaz ile Yeniyol Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çalışanların gönüllü katılımıyla hem kan hem de kök hücre bağışı sağlanarak Türk Kızılayı’nın stoklarına önemli destek verildi. Bağışlanan kanların gerekli testlerin ardından Türkiye genelindeki hastanelere ulaştırılacağı, yapılan bağışlarla 200’ün üzerinde hastaya umut olunabileceği belirtildi.

2004 yılından bu yana Çorum’da doğalgaz dağıtım faaliyetlerini sürdüren Çorumgaz, yalnızca enerji alanında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol üstlenmeye devam ediyor. Şirketin bu etkinliği, toplumsal duyarlılığı artırma ve gönüllü bağış bilincini yaygınlaştırma hedefiyle öne çıkıyor.

Etkinlikte Türk Kızılayı ekipleri tarafından bağış süreci titizlikle yürütülürken, katılımcılara kan bağışının hayati önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle kök hücre bağışına gösterilen ilgi dikkat çekti.

Ahlatcı Holding Gaz Grup Başkanı ve Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, her yıl geleneksel olarak düzenlenen bağış kampanyasının bu yıl da yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Çorumgaz ailesi olarak 76 ünite kan ve 9 kök hücre bağışı gerçekleştirdik. Bu bağışlarla çok sayıda hastaya umut olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kahraman, katkı sunan tüm çalışanlara, vatandaşlara ve organizasyona destek veren kurumlara teşekkür ederek, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal dayanışmaya katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi