Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı, Hitit Fuar ve Festivali ile Hanımeli Yöresel Market’in açılış programına katılmak üzere geldiği Çorum’da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Çorum Belediyesinde gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Aşgın, Bakan Yardımcısı Yazgı’yı ağırladı. Görüşmede, Çorum’un kültürel değerleri, turizm potansiyeli, devam eden çalışmalar ve kentte düzenlenen festival programları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip Çorum’un kültür ve turizm alanında daha güçlü şekilde tanıtılmasına yönelik yapılabilecek çalışmaların da ele alındığı belirtildi.

Hitit uygarlığının önemli merkezlerine ev sahipliği yapan Çorum’un sahip olduğu tarihî ve kültürel mirasın ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasının önemine dikkat çekilirken, festival ve kültürel etkinliklerin şehir turizmine sağlayacağı katkılar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

AŞGIN’DAN TEŞEKKÜR

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’yı belediyede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aşgın, “38’inci Hitit Fuar ve Festivali ile Hanımeli Yöresel Market açılışımız için şehrimizi teşrif eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, değerli hemşehrimiz Sayın Gökhan Yazgı belediyemizde konuğumuz oldu. Kıymetli Bakanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK