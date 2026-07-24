Çorum Belediyesi tarafından 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivali kapsamında düzenlenen Yaz Sineması Günleri, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Festival boyunca Şehitler Parkı’nda (İtfaiye Parkı) gerçekleştirilecek açık hava sinema gösterimleri, her akşam sinemaseverleri buluşturacak.

Yaz Sineması Günleri'nin ilk gösteriminde, çekimleri Çorum'da gerçekleştirilen "Efsane" adlı komedi filmi izleyiciyle buluştu. Açık havada sinema keyfi yaşayan vatandaşlar film gösterimine yoğun ilgi gösterirken, Çorum Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara Çorum Gazozu ve patlamış mısır ikram edildi.

Festival programı kapsamında Yaz Sineması gösterimleri her akşam saat 23.00'te Şehitler Parkı’nda (İtfaiye Parkı) devam edecek. İlk gün “Cennet Annelerin Ayakları Altındadır” filmi izleyiciyle buluşurken, dün de çocuklar için “Uçan Halı: Kayıp Elmas” filmi izlendi. Bugün de çekimleri Çorum'da gerçekleştirilen “Çam Yarması-2” filmi gösterilecek.

Çorum Belediyesi, festival coşkusunu açık havada sinema keyfiyle yaşamak isteyen tüm Çorumluları Yaz Sineması etkinliklerine davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi