Çorum şehir geçişinde hayata geçirilecek İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ile Stadyum Hemzemin Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi kapsamında önemli bir aşama tamamlandı.

30 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, projenin sözleşmesi 20 Temmuz 2026 tarihinde imzalanarak yapım aşamasına geçildi.

Proje kapsamında İlim Yayma Kavşağı'na şehir trafiğini rahatlatacak 1 adet farklı seviyeli (köprülü) kavşak Stat'ın oraya ise 1 adet hemzemin kavşak inşa edilecek.

Çalışmalar Çorum'un ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve akıcı hale getirmeyi amaçlıyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmanın saha çalışmalarına başlayacak.

Proje takvimine göre İlim Yayma Kavşağı yaklaşık 15 gün içerisinde trafiğe kapatılacak ve ilk kazma vurulacak. Çalışmaların gece gündüz sürdürüleceği, yatırımın yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Tamamlandığında proje sayesinde şehir geçişindeki trafik yoğunluğunun azalması, kavşaklardaki bekleme sürelerinin kısalması ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.