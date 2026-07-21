Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) iş birliğinde oluşturulan fuar alanında kurulan stantlarda yerini alan Çorumlu esnaf, birbirinden kaliteli ürün ve uygun fiyatlarla alışveriş için ziyaretçilerini bekliyor.

Gıdadan tekstile, el emeği ürünlerden hediyelik eşyalara kadar birçok farklı ürün grubunun yer aldığı stantların, festival boyunca yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Vatandaşlar, hem alışveriş yapma hem de yerel üreticileri destekleme fırsatı bulurken, esnaf da festivalin oluşturduğu hareketlilikten memnuniyet duyuyor.

Festivalin sadece eğlence ve kültürel etkinliklerden ibaret olmadığını belirten ÇESOB Başkanı Recep Gür, fuar alanının aynı zamanda Çorum ekonomisine ve yerel ticarete önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile ÇESOB'un iş birliğiyle hazırlanan organizasyonun, yerel esnafın desteklenmesi ve kent ekonomisinin canlandırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulayan Başkan Gür, tüm Çorum halkını fuar alanını ziyaret ederek, hem festival coşkusunu yaşamaya hem de yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet etti.

Hitit Fuar ve Festivali boyunca açık kalacak stantlarda, ziyaretçileri birbirinden cazip ürünler ve özel kampanyalar beklediğini kaydeden Gür, festival süresince fuar alanına yoğun katılım beklediklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi