Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK), 31. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı 4 Eylül Sivas Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde Sivas'ta gerçekleştirdi.

Toplantıya, TGK'ya bağlı 9 federasyon ile 73 gazeteciler cemiyetinin temsilcileri katıldı. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta düzenlenen toplantının ana gündemini, yaklaşık iki yıldır akademisyenler, hukukçular ve meslek kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan Basın Meslek Yasası Taslağı oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen federasyon ve cemiyet başkanları, taslak üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı M. Nuri Kolaylı, gazeteciliğin teknolojik, ekonomik ve mesleki açıdan önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. Hazırlanacak yasanın gazetecilik mesleğini güçlendirecek önemli bir reform niteliği taşıdığını ifade eden Kolaylı, etik değerlerin korunması ve toplumun doğru haber alma hakkının güvence altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Yerel basının yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken Kolaylı, yerel medyanın yalnızca bir işletme olmadığını, şehirlerin hafızasını oluşturan ve demokrasinin sağlıklı işlemesinde kritik rol üstlenen önemli bir yapı olduğunu vurguladı. Basın özgürlüğünün sadece gazetecilerin hakkı olmadığını, yerel basının bulunduğu şehrin hafızası olduğunu ve hazırlanan yasanın gazetecilik mesleğinin ortak aklının ürünü olduğunu da dile getiren Nuri Kolaylı, Türkiye Basın Meslek Birliği’nin kurulmasını önerdiklerini kaydetti.

Sivas'taki toplantıda gazetecilik mesleğini çağın gereklerine uygun şekilde yeniden tanımlayan Basın Meslek Yasası Taslağı’nı değerlendiren Kolaylı taslağın ilgili kurumlara sunulacağını dile getirdi.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınması kararlaştırılan toplantının Sonuç Bildirgesi'nde yerel basının ekonomik olarak güçlendirilmesi, dijital dönüşüm ve yapay zekâ alanında etik standartların oluşturulması gerektiği de vurgulanırken, basın özgürlüğünün ve halkın doğru haber alma hakkının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğu belirtildi.

Günümüzde Basın Meslek Yasası’nın zorunluluk haline geldiği belirtilen bildirgede; “Bugün Türkiye'de gazetecilik mesleğini tanımlayan, mesleğe kabul şartlarını belirleyen ve etik standartları güvence altına alan kapsamlı bir meslek yasasının bulunmaması önemli bir eksikliktir. Bu boşluk nedeniyle gazetecilik mesleği herhangi bir mesleki yeterlilik aranmaksızın yapılabilmekte, mesleğin itibarı zarar görmekte, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşma hakkı zayıflamaktadır. Başkanlar Kurulu, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi gazetecilik mesleğinin de belirli ilkelere, etik kurallara ve mesleki standartlara bağlanmasının ifade özgürlüğüne aykırı değil, tam tersine onu güçlendiren bir unsur olduğu görüşündedir. Hazırlanan Basın Meslek Yasası Taslağı'nın amacı; gazeteciliği sınırlandırmak değil, mesleğin saygınlığını artırmak, kamu yararını korumak ve gazetecilerin bağımsız biçimde görev yapabilecekleri güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Bu kapsamda hazırlanmış olan yasa taslağı; mesleğe giriş esaslarını, meslek içi eğitimi, etik ilkeleri, gazetecilerin hak ve yükümlülüklerini, kamu kurumu niteliğinde oluşturulması öngörülen Türkiye Basın Meslek Birliği'nin kuruluşunu ve çalışma esaslarını ayrıntılı biçimde düzenlemektedir. TGK, bu taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirilerek tüm paydaşların katkısıyla yasalaştırılmasının, yalnızca gazeteciler açısından değil, demokrasimizin güçlenmesi bakımından da tarihî bir kazanım olacağına inanmaktadır” denildi.

Muhabir: SELDA FINDIK