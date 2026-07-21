Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre; Çarşamba günü Marmara'nın batısından yurda giriş yapacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, Perşembe ve Cuma günleri İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine yayılacak. Sistem, Cumartesi günü en geniş etki alanına ulaşarak Ege ve Akdeniz dâhil olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlara neden olacak. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtildi.

BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, perşembe ve cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek serin havanın yurt genelinde etkili olacağını belirtti. Yıldırım, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü itibarıyla yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yeniden mevsim normalleri seviyesine ineceğini ifade etti.

Çorum'da cuma ve cumartesi gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Çorum'un 5 günlük hava tahmin raporu şöyle;