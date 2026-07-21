Türkiye'nin farklı şehirlerini dolaşan TRT Sinema Tırı, Çorum'da çocuklara ücretsiz sinema keyfi yaşattı. Çorum Valisi Ali Çalgan, ilk kez sinema izleme fırsatı bulan çocukların heyecanına ortak olarak, projenin kültür ve sanatın yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin farklı şehirlerini dolaşan TRT Sinema Tırı, kültür ve sanatın daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefi doğrultusunda Çorum'da çocuklarla buluştu.

Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara ücretsiz sinema deneyimi sunan TRT Sinema Tırı, Çorum'da da yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşarken, ilk defa sinemaya gitme fırsatı bulan çocukların sevinci ve heyecanına da tanıklık edildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT iş birliğinde yürütülen TRT Sinema Tırı'nı ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çalgan, sinema tırını gezerek yetkililerden proje hakkında bilgi aldı, çocuklarla sohbet etti ve ilk kez sinema deneyimi yaşayan çocukların mutluluğunu paylaştı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Çalgan, proje koordinatörleriyle yaptığı görüşmede Çorum'un TRT Sinema Tırı'nın ziyaret ettiği altıncı il olduğunu öğrendiğini belirterek, çalışmanın çocuklar açısından önemli bir sosyal ve kültürel hizmet sunduğunu ifade etti.

"Çocuklarımız sinema sanatıyla tanışıyor"

Şehir merkezindeki bazı çocukların daha önce sinemaya gitmiş olabileceğini ancak ilçelerde durumun farklı olduğunu dile getiren Çalgan, şöyle konuştu:

"İlçelerimize de gittiler. Oradaki çocuklarımızın birçoğu sinema perdesiyle ilk defa tanışıyor. Sinemanın görüntü derinliği ve ses kalitesi hepimiz için LED ekranlardan çok daha fazlasını ifade ediyor. Dolayısıyla görsel sanatların en önemlilerinden biri olan sinemayla çocuklarımızı tanıştırıyor olmaları bizim için çok kıymetli."

"Filmler aynı zamanda eğitici bir nitelik taşıyor"

Gösterimi yapılan kısa film ve çizgi filmlerin çocuklara önemli mesajlar verdiğini vurgulayan Çalgan, özellikle çevre bilinci ve geri dönüşüm temalı içeriklerin çocuklarda farkındalık oluşturacağını belirtti.

Çalgan, "Birlikte izlediğimiz çevresel duyarlılık ve atıklarla ilgili kısa filmin ardından çocuklarımızın bu konuda gönüllü bireyler olacağına inanıyorum. Filmler sadece eğlendirmiyor, aynı zamanda çocuklarımıza ders çıkarabilecekleri önemli mesajlar da veriyor." ifadelerini kullandı.

"Hiç sinema izlememiş çocuk kalmasın istiyoruz"

TRT Sinema Tırı'nın Türkiye'nin dört bir yanında çocukları sinemayla buluşturmasının büyük bir hizmet olduğunu belirten Çalgan, projenin tüm illerde sürdürülmesini temenni ederek, "İstiyoruz ki hiç sinema izlememiş çocuk kalmasın. Böyle anlamlı bir projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik kapsamında çocuklar, TRT'nin sevilen yerli animasyon yapımları "Rafadan Tayfa" ve "Nasreddin Hoca" başta olmak üzere çeşitli film ve çizgi filmleri izleme fırsatı buldu.

Çorum Valiliği tarafından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken, organizasyon sayesinde çocukların kültür ve sanat faaliyetlerine erişiminin artırılması, sinema deneyimi kazanmaları ve yerli yapımlarla buluşturulmaları amaçlandı.

TRT Sinema Tırı, gün boyunca Çorum'da çocukları ağırlamayı sürdürürken, özellikle ilk kez beyaz perdeyle tanışan çocukların sevinci ve heyecanı etkinliğe damga vurdu.