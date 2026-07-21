Çorum merkeze bağlı Çalyayla Köyü’nün ileri gelenlerinden, Ankara eski Çalyayla Köyü Derneği Başkanı Cavit Özağaç'ın babası Satılmış Özağaç (83) hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Satılmış Özağaç, yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi yarın (22 Temmuz 2026 Çarşamba günü) saat 10.00'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak öğle namazına müteakip Çalyayla Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi