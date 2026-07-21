Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, Genel Cerrahi Anabilim Dalı koordinasyonunda kurulan Meme Sağlığı Merkezi, hasta kabulüne başladı. Merkezde, meme hastalıklarının tanı, tedavi ve takip süreçleri multidisipliner yaklaşımla tek çatı altında yürütülecek.

Erken tanının yaygınlaştırılması, kişiye özel tedavi planlarının oluşturulması ve hastaların tanıdan tedavi sonrasındaki izlem sürecine kadar bütüncül bir anlayışla değerlendirilmesini hedefleyen merkez, güncel bilimsel veriler ışığında hasta odaklı sağlık hizmeti sunacak.

“NİTELİKLİ SAĞLIK

HİZMETİ SUNACAĞIZ”

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, sağlık hizmetlerinde branşlaşmanın önemine dikkat çekerek, belirli alanlarda deneyim ve birikimin merkezileştirilmesinin hizmet kalitesini artırdığını söyledi.

Meme hastalıklarının sürekli gelişen ve güncel yaklaşımların yakından takip edilmesini gerektiren özel bir alan olduğunu belirten Gömeç, yeni merkezin hastalara daha odaklı, daha nitelikli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunacağını ifade etti. Merkezin aynı zamanda üniversitenin akademik çalışmaları ile tıp eğitimi açısından da önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Özellikli hastalıkların tanı, tedavi ve takibinin ekip çalışması gerektirdiğini dile getiren Gömeç, tarama, görüntüleme, patoloji, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve yaşam boyu takip süreçlerinde görev alan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

“ERKEN TANI TEDAVİNİN

BAŞARISINI ARTIRIYOR”

Merkezin kuruluşuna öncülük eden Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sezikli ise yaptığı konuşmada kanserinde erken tanının tedavi başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Meme sağlığının yalnızca cerrahi tedaviden ibaret olmadığını belirten Doç. Dr. Sezikli, doğru tanı, doğru zamanda değerlendirme, multidisipliner yaklaşım ve düzenli takibin başarılı tedavinin temelini oluşturduğunu ifade etti. Merkezin bu anlayış doğrultusunda planlandığını kaydeden Sezikli, hedeflerinin tanıdan tedaviye, tedavi sonrası izlemden hasta eğitimine kadar tüm süreçleri bilimsel standartlarla yöneten ve bölgeye örnek olacak bir merkez oluşturmak olduğunu söyledi.

KAPSAMLI HİZMET

Merkezde meme muayenesi, risk değerlendirmesi, görüntüleme yöntemlerinin değerlendirilmesi, biyopsi planlaması, iyi huylu meme hastalıklarının tedavisi, meme kanseri cerrahisi ve ameliyat sonrası takip hizmetleri ulusal ve uluslararası güncel kılavuzlar doğrultusunda yürütülecek.

Radyoloji, patoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi ile plastik ve rekonstrüktif cerrahi başta olmak üzere ilgili tüm branşlarla koordineli çalışılacak. Her hastanın tedavi süreci multidisipliner ekip tarafından değerlendirilecek.

Ayrıca Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile iş birliği içinde toplum temelli tarama programları desteklenecek, risk grubundaki bireylerin erken dönemde değerlendirilmesi ve uygun hastaların hızlı şekilde tedavi sürecine yönlendirilmesi sağlanacak.

“YENİ PROJELER İÇİN

HAZIRLIK SÜRÜYOR”

Başhekim Yardımcısı Dr. Mahmut Arif Yüksek merkezin uzun süredir planlanan ve yoğun emek verilen bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, Genel Cerrahi Anabilim Dalı başta olmak üzere birçok branştan akademisyenin sürece katkı sunduğunu söyledi.

Merkezin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksek, Başhekim Gömeç öncülüğünde sağlık alanında yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını belirterek, yakın zamanda hayata geçirilecek önemli gelişmelerin müjdesini verdi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan Meme Sağlığı Merkezi'nin, Çorum ve çevre illerde yaşayan vatandaşların meme sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştırması, erken tanı oranlarını artırması ve modern tedavi uygulamalarının yaygınlaşmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi