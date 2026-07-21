38. Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivali kapsamında, şehir merkezinde trafik akışına yönelik yapılan geçici düzenlemeler bugün başlayacak.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Hitit Fuarı ve Festivali kapsamında 21-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 20.00-24.00 saatleri arasında Gazi Caddesi'nin Saat Kulesi ile Valilik arasındaki bölümünün araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu saatlerde halk otobüslerinin alternatif güzergâhları kullanarak hizmet vermeye devam edeceği belirtilirken, sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Ayrıca, ulaşımda aksama yaşanmaması için vatandaşların alternatif güzergâhları tercih etmelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

EMNİYET UYARDI

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü de yaptığı açıklamada Gazi Caddesi'nin Saat Kulesi ile Valilik önü arasında kalan bölümünün çift yönlü olarak bugün (21 Temmuz 2926 Salı) 15.00 - 23.00 saatleri arası; 22, 23, 24, 25 ve 26 Temmuz günleri ise her gün 20.00 - 00.00 saatleri arasında araç trafiğine kapanacağını duyurdu.

Trafiğe kapatma uygulamasının yanı sıra, belirtilen tarihler arasında Gazi Caddesi üzerinde araç park edilmesine de izin verilmeyeceği, vatandaşların herhangi bir cezai işlemle ya da mağduriyetle karşılaşmaması için 22-26 Temmuz tarihleri arasında Gazi Caddesi'ne araç park etmemeleri gerektiğinin altı da çizildi.

Muhabir: Haber Merkezi