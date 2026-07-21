TRT Müzik ekranlarının ilgiyle takip edilen programı “Zamane”, Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Çorum’dan izleyiciyle buluşacak.

Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek TRT Zamane Konseri, bu akşam (21 Temmuz 2026 Salı günü) saat 21.00'de Kadeş Barış Meydanı'nda TRT Müzik ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sevilen sanatçıların sahne alacağı program, festival coşkusunu tüm Türkiye'ye taşıyacak.

Çorum Belediyesi, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenecek canlı yayın programına tüm vatandaşları davet etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR