Çorum Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Hanımeli Yöresel Market, 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nin ilk gününde düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

Çorum Park içerisinde (eski Kültür Sitesi) faaliyet gösterecek olan Hanımeli Yöresel Market, bugün (21 Temmuz 2026 Salı günü) saat 16.00'da gerçekleştirilecek açılış töreniyle vatandaşlarla buluşacak.

Şehir ekonomisine katkı sağlamayı, yerel üreticileri desteklemeyi ve vatandaşların temel ihtiyaç ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşmasını hedefleyen Hanımeli Yöresel Market'te, Çorum'a özgü yöresel ürünlerin yanı sıra gıda, temizlik ürünleri ve günlük ihtiyaç malzemeleri de satışa sunulacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ