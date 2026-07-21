Diyarbakır ilinde görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Musa Eker son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum merkeze bağlı Eskice Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara’da ikamet eden Başmüfettişi Musa Eker’in cenazesi Diyarbakır’da düzenlenen törenin ardından Çorum’a getirildi. Eker’in cenazesi Eskice Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal’ın cenaze namazını kıldırmasının ardından merhumun cenazesi toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi