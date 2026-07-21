Anadolu Eğitim Sendikası (AES) İl Başkanı Kenan Taşkın, Çorum’da proje okullarındaki yeniden görevlendirme sürecine ilişkin açtıkları davayı kazandıklarını açıkladı. Bölge İdare Mahkemesi’nin, hukuka aykırı işlemi iptal ettiğini belirten Taşkın, kararın eğitimde liyakat ve hukukun üstünlüğü açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Taşkın yaptığı yazılı açıklamada, proje okullarındaki yeniden görevlendirme sürecinde objektif ölçütlerden uzak uygulamaların eğitimcilerin emeğini görmezden geldiğini ifade ederek, sendika olarak bu sürece karşı hukuki mücadele başlattıklarını dile getirdi.

Açılan dava sonucunda mahkemenin iptal kararı verdiğini belirten Taşkın, “Bu karar, eğitimde keyfiliğe karşı hukukun üstünlüğünün bir kez daha teyit edildiğini göstermektedir” dedi.

Öğretmenlerin geleceğinin belirsiz değerlendirmelere ve objektif olmayan uygulamalara bırakılamayacağını kaydeden Taşkın, eğitim kurumlarında liyakat, şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerinin esas alınması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, öğretmenlerin yıllar içinde ortaya koyduğu emeğin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kararın yalnızca davayı kazanan üyeler için değil, tüm eğitim çalışanları adına önemli bir kazanım olduğunu belirten Taşkın, Anadolu Eğitim Sendikası’nın bundan sonra da hukukun, liyakatin ve çalışma barışının esas alındığı bir eğitim sistemi için mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Muhabir: SELDA FINDIK