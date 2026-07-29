D.G. yönetimindeki 06 BSH 413 plakalı otomobil ile Z.S. idaresindeki 42 AJN 054 plakalı tır Çorum-Ankara Karayolu Bozboğa köyü mevkiinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan çelik bariyerlere saplandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü D.G., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çorum-Ankara istikametinde trafik akışı bir süre polis ekiplerinin kontrolünde sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.