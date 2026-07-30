Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 48 yaşındaki yabancı uyruklu Munteha İ.'yi arayarak kimlik bilgilerinin bir suç örgütü tarafından kullanıldığını ileri sürdü. Korku ve paniğe kapılan kadına, yürütüldüğü iddia edilen soruşturma kapsamında evde bulunan ziynet eşyaları ile nakit paranın incelenmesi gerektiği söylendi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle mağdur, yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altın ve parasını evine gelen kişiye elden teslim etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri takip sonucu para ve altınları teslim alan kişinin M.C. (25) olduğunu belirledi. Şüphelinin İstanbul'a kaçarken Çorum'da olduğunun tespit edilmesi üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.C., suça konu yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ve nakit paranın tamamıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen para ve altınlara sahibine teslim edilmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Yaşadığı dolandırıcılık olayını anlatan 3 çocuk annesi Munteha İ., dolandırıcıların kendisini polis ve savcı isimlerini kullanarak korkutup paniğe sürüklediğini söyledi. Munteha İ., "Bizi arayarak eşin nüfus müdürlüğüne gelsin dediler. İmza atmak için size sıra gelmiş dediler. Eşimi aradım, onlarla konuştuğunu ve yarın geleceğini söyledi. Daha sonra beni tekrar arayıp evde olmam gerektiğini söylediler. Eve gelince kaç telefon olduğunu sordular. Çocukların telefonlarını ve interneti kapatmamı istediler. Türkiye'ye kaçak giren 4 kişinin yakalandığını, eşimin kimlik bilgilerinin de bu olayla bağlantılı olduğunu, yakalanan şahısların bize altın ve para verip silah ve bomba aldıklarını söylediklerini anlattılar. Sürekli polis ve savcı diyerek acele konuştular. Eşimin sesini duyduğumu sandım. Çok korktum ve panikledim. Evdeki altın ve parayı inceleme için teslim etmemi istediler. Eve gelecek kişiyi polis olarak tanıttılar. Ben de güvenip teslim ettim. Komşularımız durumu fark edince polis geldi. Polisler kısa sürede dolandırıcıyı yakalayıp altın ve paramızı geri verdi. Türk polisine ve Türk devletine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Munteha İ.'nin eşi Doğan H. de olayın kısa sürede aydınlatılmasını sağlayan polis ekiplerine teşekkür etti.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı