Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Beytepe 4. Cadde'de bulunan O.K.'ya ait apartman dairesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

İhbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, dairenin camları saçmaların isabet etmesi sonucu kırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, binanın bahçesi ile bitişikteki binanın bahçesinde çok sayıda boş kartuş bulundu.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.