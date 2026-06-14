Osmancık İlçe Tarım Müdürü Sencer Bilgener, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal ile Ziraat Mühendisleri Hayati Koca ve Tufan Gündem birlikte Osmancık, Dodurga ve Laçin’de çeltik üreticileriyle biraraya gelen Hasan Taş, yürütülen ekim çalışmalarını yerinde inceledi.

Saha ziyaretlerinde çeltik üretimi için yapılan toprak hazırlığı çalışmaları değerlendirilirken, üreticiler tarafından uygulanan geleneksel ekim yöntemleri ile dron destekli modern ekim uygulamaları sahada incelendi. Özellikle yeni teknolojilerin çeltik üretiminde sağladığı iş gücü ve zaman avantajları üzerine teknik değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca bölgenin önemli tarımsal değerlerinden olan ve coğrafi işaret tesciline sahip Osmancık 97 çeltik çeşidinin ekim süreçleri değerlendirilerek kaliteli ve sürdürülebilir üretimin artırılmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş üreticilerin talepleri ve sahada karşılaşılan durumları da yerinde değerlendirerek çözüm odaklı istişarelerde bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Bölgemizde önemli bir yere sahip olan çeltik üretiminin geliştirilmesi ve Osmancık 97 çeşidinin üretim potansiyelinin artırılması amacıyla teknik çalışmalarımız ve üretici buluşmalarımız aralıksız devam etmektedir” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi