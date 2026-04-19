Çorum’da bir grup öğrenci topluluğu tarafından, okullarda yaşanan saldırılara dikkat çekmek amacıyla oturma eylemi ve basın açıklaması düzenlenecek.

Etkinlik bugün (19 Nisan 2026 Pazar günü) saat 16.00’da Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Çorum Öğrenci Toplulukları öncülüğünde yapılacak programda, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anılacak, eğitimde şiddete karşı farkındalık oluşturulması hedeflenecek. Etkinliğe Emek ve Demokrasi Platformu temsilcilerinin de destek vermesi bekleniyor.

Organizatörler tarafından yapılan çağrıda, tüm duyarlı vatandaşlar basın açıklaması ve oturma eylemine davet edilerek, eğitimde şiddete karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Muhabir: SELDA FINDIK