Çorum’un İskilip İlçesi’nde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökce’nin şehadet yıldönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek.

Edinilen bilgilere göre, program yarın (20 Nisan 2026 Pazartesi günü) öğle namazı vaktinde Köprübaşı Camii (Hanönü Camii)’nde gerçekleştirilecek. Şehit Gökce için okutulacak Mevlid-i Şerif programına vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

Düzenlenecek programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde şehit için anma gerçekleştirilecek.

Yetkililer, tüm vatandaşları programa katılarak şehidin aziz hatırasına sahip çıkmaya davet etti. Şehit Habib Gökce’nin ruhu için yapılacak programın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi bekleniyor.

