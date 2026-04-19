Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç MÜSİAD Çorum Şubesi, iş dünyasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla “Tedarikçi Günü” etkinliği düzenledi.

İl merkezi ve çevre illerde faaliyet gösteren işletmeler ile tedarikçi firmaları bir araya getirmeyi hedefleyen program geçtiğimiz 17 Nisan 2026 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

Genç MÜSİAD Şube Başkanı Agah Özküçükgöz ve yönetiminin evsahipliğinde düzenlenen ve büyük bir ilgi gören “Tedarikçi Günü” etkinliğine ayrıca Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Murat Ömer Battal, MÜSİAD yöneticileri ile birlikte AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Merkez İlçe Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri de ziyarette bulanarak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Sürdürülebilir ticari ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı etkinliğin açılışında konuşan Genç MÜSİAD Şube Başkanı Özküçükgöz, programın ilimiz ile çevre illerde faaliyet gösteren işletmeler arasında güçlü, sürdürülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı işbirlikleri oluşturmak amacı ile yaptıklarını kaydederek: “Günümüz iş dünyasında rekabet kadar iş birliğinin de büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Etkinlik sayesinde firmalarımızın yeni tedarikçilerle tanışmasını, mevcut işilişkilerini geliştirmesini ve ticari ağlarını genişletmesini hedefliyoruz. Çorum’un üretim gücünü daha da ileri taşımak için bu tür organizasyonları önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Satın almacılar ile tedarikçi adaylarının biraraya geldiği ve farklı sektörlerden katılımın sağlandığı organizasyonda 140’ı aşkın B2B görüşme gerçekleştirildi ve yeni işbirliklerinin temelleri atıldı.

