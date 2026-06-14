Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgede görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Uyarının bugün saat 13.00 ile 20.00 arasında geçerli olacağı ifade edilirken, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

Muhabir: Haber Merkezi