Ziraat Bankası'nda yaşanan teknik sorun nedeniyle mobil bankacılık, ATM, POS cihazları ve kart işlemlerinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Dün geceden itibaren başlayan aksaklık nedeniyle çok sayıda müşteri işlem gerçekleştiremezken, mobil uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Sunucudan uzun süre boyunca cevap gelmediği için istek sonlandırıldı" uyarısıyla karşılaştı.

Sistemlerdeki kesinti, özellikle POS cihazlarının çalışmaması nedeniyle esnafı da olumsuz etkiledi. Kartla ödeme alınamaması nedeniyle birçok işletme müşteri kaybı yaşadığını belirtirken, vatandaşlar da sosyal medya üzerinden yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Yaşanan erişim sorununun nedenine ilişkin Ziraat Bankası'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bankanın sistemlerindeki aksaklığın ne zaman tamamen giderileceği ise belirsizliğini koruyor.