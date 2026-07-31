Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığına, Tuncay Yılmaz atandı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve yönetiminin partide yaşanan “mutlak butlan” kararı sonrası istifa ederek Yeni Parti’ye katılmalarının ardından CHP Çorum İl Başkanlığına; Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz atandı.

Tuncay Yılmaz’ın atama kararı kesinleşti.

İL YÖNETİMİ VE İLÇE YÖNETİMLERİ OLUŞTURULACAK

CHP’nin yeni İl Başkanı Tuncay Yılmaz’ın görevine başladığı, İl Yönetimi ve İlçe Başkan ve Yönetimlerinin oluşturulması için yetki aldığı, önümüzdeki günlerde İl Yönetim Kurulu’nun belirlenerek Genel Merkez’in onayına sunulacağı, İlçe Yönetimlerinin de en kısa zamanda belirleneceği öğrenildi.