Ameliyat sonrası fizik tedavinin gecikmeden başlaması gerektiğini ifade eden Çınar, başvurusunu yapmasına rağmen kendisine henüz sıra verilmediğini söyledi.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Çınar, şu ifadeleri kullandı:

"Ameliyat olduktan sonra hemen fizik tedavisi almam gerekiyordu. Hastaneye gelip başvurumu yaptım, hemen çağıracaklarını söylediler. Bir aydır arayan da yok, çağıran da yok. Bana çok sıra olduğunu, en az bir ay daha beklemem gerektiğini söylediler. Peki bu süreçte benim ayağım nasıl olacak? Ayağımda işlev bozukluğu olursa bunun sorumlusu kim olacak?"

TAHTASIZ: 6 FİZYOTERAPİSTLE HİZMET VERİLİYOR

Konuyu gündeme taşıyan YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde personel yetersizliği bulunduğunu öne sürdü.

Merkezde toplam 22 personel bulunduğunu, ancak yalnızca 8 fizyoterapistin görev yaptığını belirten Tahtasız, bunlardan ikisinin doğum izninde olması nedeniyle fiilen 6 fizyoterapistin hizmet verdiğini söyledi.

Cemal Çınar'ın ameliyat sonrası acilen fizik tedaviye başlaması gerektiğini vurgulayan Tahtasız, buna rağmen vatandaşın bir aydır sıra beklediğini ifade etti.

"HEM HASTALAR HEM ATANMA BEKLEYEN GENÇLER MAĞDUR"

Türkiye'de binlerce fizyoterapistin atama beklediğini dile getiren Tahtasız, yeni atamaların yapılması halinde hem sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azalacağını hem de gençlerin istihdam edileceğini söyledi.

Hastanelerde görev yapan fizyoterapist sayısının yetersiz olduğunu savunan Tahtasız, şu çağrıda bulundu:

"Binlerce mezun fizyoterapist var, atama bekliyor, işsiz geziyor. İşsiz gençlerimiz atanmış olsa hem mesleklerini yapmış olacak hem de vatandaşlarımız mağdur olmayacak. Şu an hastanelerimizde görev yapan fizyoterapist sayısı oldukça yetersiz. Bu nedenle hastalarımızın mağdur olmaması adına ilgili bölümlere bir an önce atama yapılması gerekiyor. Tüm hemşehrilerimiz adına Sağlık Bakanı'na, Sayın Valimize ve iktidarın Çorum milletvekillerine sesleniyorum. Fizyoterapist gençlerimiz iş, hastanelerimiz ise fizyoterapist ataması bekliyor."