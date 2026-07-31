ASC Sigorta Sahibi Şahin Can Tuğ, zorunlu trafik sigortası limitlerinin yetersiz kaldığı veya değer kaybı ödemediği durumlarda İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) teminatının devreye girdiğini belirterek, olası bir kazada yüksek maliyetlerle karşılaşmamak için İMM teminatını ihtiyaca göre belirlemenin en doğru yöntem olacağını söyledi.

Trafik sigorta poliçelerinin şu dönemde yalnızca meblağ açısından tartışıldığını, oysa kapsamının çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin Can Tuğ, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Trafik sigorta poliçeleri, kaza başı tek araç için 400 bin, toplamda iki veya daha fazla araca zarar verilirse 800 bin liraya kadar ödeme yapar.

Şu an parça fiyatları ve işçilik maliyetleri o kadar yüksek ki, modeli yüksek bir araç için en küçük bir çarpışmada bile bu rakamlar yetersiz kalıyor.

Kaskolu araçlarda bu maliyetler karşılanabiliyor, ama yoksa, yüksek maliyetten belirlenecek limit üzerinden korunmanın yolu İMM teminatından geçiyor.

İMM sigortası, poliçede özel bir istisna yoksa, karşı tarafın araç değer kaybı zararlarını da ödüyor.”