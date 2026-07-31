Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulları, Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında olağan toplantılarını yaptı.

2. OSB toplantısında, EPDK dağıtım lisansı başvurusu ile OSB adına tescili yapılan taşınmazlara ilişkin bilgilendirmeler yapılarak ilgili konular görüşüldü.

Sungurlu OSB toplantısında ise firmaların süre uzatım talepleri, atık su arıtma tesisine ilişkin fizibilite ve kapasite raporları ile Bölge Müdürlüğü hizmet binası ihalesi ele alındı.