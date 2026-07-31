Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, MÜSİAD Çorum Şubesi’nde genç iş insanlarıyla buluştu

Genç MÜSİAD Çorum Şubesi, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Ömer Battal'ın da katılımıyla Kırgız Cumhuriyeti’nin eski Dışişleri Bakanı ve halen Türkiye nezdindeki Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Gerçekleşen programda MÜSİAD Çorum üyeleri ve Genç MÜSİAD Çorum’un genç iş insanlarıyla bir araya gelen Büyükelçi Kazakbayev, samimi bir sohbet ortamında tecrübelerini paylaştı. Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki dostluk bağlarının ve ekonomik ilişkilerin önemine değinen Kazakbayev, iki ülke iş dünyası arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesi adına görüşlerini aktardı.

Katılımcılar da Büyükelçi Kazakbaev’e sorularını yöneltme fırsatı bulurken, karşılıklı fikir alışverişiyle geçen buluşmada ticaret, yatırım ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine verimli değerlendirmeler yapıldı.

Sıcak ve içten bir atmosferde geçen program, iş insanları arasında yeni tanışıklıkların kurulmasına ve uluslararası iş birliklerine yönelik önemli bir adım oldu. Günün sonunda çekilen hatıra fotoğrafıyla ziyaret ölümsüzleştirilirken, Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Agâh Özküçükgöz nazik ziyaretlerinden dolayı Ruslan Kazakbayev ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, bu tür buluşmaların artarak devam etmesini temenni etti.

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Ömer Battal ve Genç MÜSİAD yöneticileriyle…

Buluşmada iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkiler değerlendirildi.