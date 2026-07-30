Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanmasının ardından, Özgür Özel’in liderliğinde kurulan Yeni Parti, Çorum’da örgütlenme çalışmalarına başladı.

Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı açıklamada üyelik kayıtlarının başladığını duyurarak, tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. Tahtasız, “Siz değerli hemşehrilerimizin desteğiyle yola çıkan partimizde üye kayıtlarımız başlamıştır. Sorunlarımızı birlikte konuşmak, çözüm üretmek ve kaydınızı gerçekleştirmek için merkezimizde sizleri bekliyoruz. Bu parti sizin, bu gelecek hepimizin” ifadelerini kullandı.

Parti merkezinin Özdoğanlar Kavşağı’nda, Karaoğlan Balıkçılık yanında hizmet verdiği belirtilirken, değişim ve aydınlık yarınlara katkı sunmak isteyen vatandaşlar üyeliğe davet edildi.

Öte yandan, önceki gün Dinçer Solmaz ve 14 ilçe başkanının yanı sıra İl Genel Meclisi üyelerinin tamamı, 9 Belediye Meclisi üyesi, iki ilçe belediye başkanı ve çok sayıda vatandaş CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katılmıştı.

Muhabir: Haber Merkezi