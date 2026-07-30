Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çorumlu siyasetçi Rumi Bekiroğlu, partisinin fesih kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna seslendi.

Partinin kurucuları arasında yer alan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bekiroğlu, Gelecek Partisi'ndeki siyasi yolculuklarına "bir süreliğine ara verdiklerini" belirterek, mevcut siyasi atmosferin içinde yer almanın doğru olmadığı kanaatine vardıklarını ifade etti.

Bekiroğlu açıklamasında, Gelecek Partisi'nin, Ahmet Davutoğlu liderliğinde; siyasi ahlakı önceleyen, adalet, demokrasi, eşit yurttaşlık ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen bir anlayışla kurulduğunu hatırlattı.

Türkiye'de siyasi sistemin ciddi bir çıkmaza sürüklendiğini savunan Bekiroğlu, "Bir tarafta gücün tekelleştiği, diğer tarafta ise alternatif siyasal güçleri etkisizleştiren bir parçalanmanın yaşandığını üzülerek görmekteyiz. Bu şartlar altında mevcut siyasi iklimin bir parçası olmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda birlikte yol yürüdüğü partililere teşekkür eden Bekiroğlu, şu sözlere yer verdi:

"Evvel refik, bade'l tarik diyerek bu yolda yürüdüğüm, tanıdığım ve tanımaktan gurur duyduğum tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim."