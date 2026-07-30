Veda mesajında görevini büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğünü ifade eden Armutcu, rehberlik ve özel eğitim hizmetlerinin daha etkin, daha erişilebilir ve daha nitelikli sunulması için çalıştıklarını belirtti.

Görev süresi boyunca çocukların, gençlerin ve ailelerin yanında olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Armutcu, "Bu süreçte birlikte çalışma imkânı bulduğum tüm mesai arkadaşlarıma, okul yöneticilerimize, rehber öğretmenlerimize, psikolojik danışmanlarımıza, öğretmenlerimize ve her zaman desteklerini hissettiğim İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Her görevin bir başlangıcı ve bir sonu olduğunu belirten Armutcu, geride güzel hatıralar, güçlü iş birlikleri ve ortak emekle ortaya konulan değerleri bırakabilmenin en büyük kazanım olduğunu dile getirdi.

Mehmet Armutcu, mesajının sonunda görevi devralacak yeni müdüre başarılar dileyerek, birlikte görev yaptığı tüm paydaşlara emekleri, özverileri ve katkıları için teşekkür etti.