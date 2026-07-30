Danışman Öğretmen Ünsal Berk rehberliğinde festivale katılan öğrenciler, 50 farklı ülkeden genç bilim insanlarının yer aldığı organizasyonda projelerini uluslararası jüriye sunma ve farklı ülkelerden katılımcılarla bilimsel etkileşim kurma fırsatı buldu.

Yarışma sonuçlarına göre, öğrencilerden Ahmet Kayra Öz, CASTIC Award (Başkanlık Ödülü) kategorisinde birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Ahmet Haktan Aygüneş ise Innovation Award (Yenilikçilik Ödülü) kategorisinde ikincilik kazanarak Çorum’a bir gurur daha yaşattı. Beyzanur Berk de yarışmada gösterdiği performansla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Elde edilen dereceler, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi’nin bilimsel araştırma ve proje geliştirme alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne sererken, öğrencilerin uluslararası platformda Türkiye’yi başarıyla temsil etmesi büyük takdir topladı.

Muhabir: Haber Merkezi