Tütün ve tütün ürünlerinin; kanser, kalp-damar ve solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere birçok önlenebilir sağlık sorununun temel nedenleri arasında yer aldığına dikkat çekilirken, sigaranın bırakılmasının yaşam kalitesini artıran en önemli koruyucu sağlık adımlarından biri olduğu vurgulandı.

GENÇLERE ERKEN MÜDAHALE

Adölesan Sigara Bırakma Polikliniği’nde, özellikle ergenlik döneminde başlayan tütün kullanımının kalıcı bağımlılığa dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Poliklinikte çocuk ve gençlere yönelik danışmanlık, bağımlılık değerlendirmesi, tedavi ve takip hizmetleri multidisipliner yaklaşımla sunuluyor.

Uzmanlar, erken dönemde verilen profesyonel destek sayesinde gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasının sağlandığını ve ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek kronik hastalıkların önlenmesinin amaçlandığını belirtiyor.

13 NOKTADA HİZMET VERİLİYOR

Çorum genelinde vatandaşların sigara bırakma hizmetlerine kolay erişimini sağlamak amacıyla toplam 13 Sigara Bırakma Polikliniği faaliyet gösteriyor. Bu hizmetler il merkezinde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile 1, 3 ve 4 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezlerinde; ilçelerde ise Osmancık, Sungurlu, İskilip, Alaca, Bayat, Boğazkale ve Ortaköy Devlet Hastanelerinde sunuluyor.



ALO 171 İLE ÜCRETSİZ DESTEK

Sigara bırakmak isteyen vatandaşlar, yüz yüze hizmetlerin yanı sıra ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden de ücretsiz destek alabiliyor. Uzmanlar tarafından verilen bu hizmet kapsamında bireylerin bırakma süreci yakından takip edilirken, motivasyonlarının artırılması ve uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanıyor.

Sigara bırakma polikliniklerinde başvuran bireylerin nikotin bağımlılık düzeyleri bilimsel yöntemlerle belirlenirken, kişiye özel tedavi planları oluşturuluyor ve gerekli durumlarda ilaç desteği sağlanıyor. Düzenli kontrollerle süreç yakından izlenerek bırakma başarısının artırılması hedefleniyor.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplum sağlığını korumak ve tütün kullanımını azaltmak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, tüm vatandaşları ücretsiz sunulan sigara bırakma hizmetlerinden yararlanmaya davet etti.