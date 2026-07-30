GENEL SEÇİMLERDE 9 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

12 Aralık 2019 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti geçmiş dönem Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığında kurulan Gelecek Partisi feshedildi. 6 yılı aşkın siyaset sahnesinde yer alan, 2023 Genel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) öncülüğünde kurulan Millet İttifakı içerisinde yer alarak 9 milletvekili çıkaran Gelecek Partisi’nin fesih kararını Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu duyurdu. Şahsi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kararı duyuran Davutoğlu, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını belirtti.

ÇIKMAZA GİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ

Ahmet Davutoğlu, fesih kararını duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer aldı: “Geldiğimiz noktada, genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Bir tarafta gücün tekelleşmesi, diğer tarafta alternatif siyasal güçleri etkisizleştiren parçalanma ile karşı karşıyayız. Siyasetin üst kademelerinde başlayan yozlaşma; parti farkı gözetmeksizin siyasi kadrolara, ardından sivil toplum kuruluşlarına ve nihayet toplumun her katmanına sirayet etmektedir. Mevcut siyasi mekanizmaların kendi kendini düzeltebilme kapasitesi büyük ölçüde tükenmiştir.

ZİHNİYET DEVRİMİ GERÇEKLEŞTMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Türkiye’nin siyasi düşünce ve demokrasi tarihinde belirleyici olmuş üç ana akım, bugün ciddi bir varoluş sınamasıyla karşı karşıyadır. Muhafazakârlığı, milliyetçiliği ve çağdaşlaşma düşüncesini savunan herkesi günlük siyasetin dar kalıplarının dışına çıkarak hızla değişen dünya şartları karşısında köklü bir zihniyet devrimi gerçekleştirmeye çağırıyoruz. Muhafazakârlar ahlaki özü, milliyetçiler eşit vatandaşlığı, çağdaşlaşma düşüncesini savunanlar evrensel değerleri milli değerlerle buluşturmayı hedeflemeliler.

KARAR ALMIŞ BULUNUYORUZ

Dünün tarih yorumları üzerinden sürdürülen kavgalarla; Bugünün güç ve çıkar mücadelelerinin ürettiği kutuplaşmalarla; Kişilere bağlı, kurumsallıktan uzak ve ahlaki ilkelerden yoksun siyaset anlayışıyla Yarının Türkiye’si kurulamaz. Bu değerlendirmeler ışığında, partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi’ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz.

BU AHLAKİ MESAFE KOYMA KARARIDIR

Bu, bir teslimiyet kararı değildir. Bu, ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu, siyasetten vazgeçiş değil; herkese, siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır. Bu, Türkiye mücadelesinden çekilmek değil; Türkiye’ye karşı sorumluluğumuzu günlük siyasi hesapların üzerine çıkarmaktır. Yarının Türkiye’si; düşünce özgürlüğünün, liyakatin, hukukun, üretimin, sosyal adaletin, eşit vatandaşlığın, kurumsal etkinliğin, toplumsal barışın, özgün düşüncenin ve stratejik aklın Türkiye’si olmalıdır.

MİLLETİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bizim mücadelemiz, herhangi bir makamla başlamadığı gibi herhangi bir parti tüzel kişiliğiyle de sona ermeyecektir. Bundan sonra da düşünce, ahlak, eğitim, bilim, kültür, uluslararası diplomasi, ekonomi ve toplumsal dayanışma başta olmak üzere her alanda ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Doğruyu teşvik edecek, yanlışa karşı uyarıcı sorumluluğumuzu sürdüreceğiz. Ve biz, Yarının Türkiye’si kuruluncaya kadar düşünmeyi, konuşmayı, uyarmayı ve milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz.”

