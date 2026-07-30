İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuna duyurulan DABİS'in, öğrencilerin geleceklerini planlarken bilinçli ve veriye dayalı tercihler yapmalarını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, Çorum İŞKUR bünyesinde görev yapan İş ve Meslek Danışmanlarının, AHL AVM’de ve okullarda, DABİS sistemi aracılığıyla ortaöğretimden üniversite mezuniyetine kadar uzanan süreçte gençlere kapsamlı kariyer desteği sunduğu ifade edildi. Sistem üzerinden öğrencilerin geleceğin meslekleri, istihdam eğilimleri, iş bulma süreleri, ücret dağılımları ve iş gücü piyasasına ilişkin güncel verilere ulaşabildiği kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi