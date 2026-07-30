Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Yolu İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı’nda gerçekleştirilecek farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında Pazartesi Pazarı’nın yeri geçici olarak değiştirildi. Bu süreçte pazarın, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kadar uzanan Çatalhavuz 26. Sokak üzerinde kurulacağı belirtildi.

Belediye ekiplerinin bölgede tezgâh alanlarına yönelik çizgi çalışmalarını tamamladığı ifade edilirken, aynı zamanda dere temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarının da gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulanarak, “Hemşehrilerimizin ve pazar esnafımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri aldık. Süreç boyunca hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz” denildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ