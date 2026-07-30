2025 yılındaki Big5 Türkiye organizasyonuyla müzik dünyasına adım atan Manifest grubu milyonlarca hayran kitlesine ulaştı. Çorum’da gerçekleştirilen "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde Belediye Başkanı Aşgın'dan 'Manifest'in konser vermesi için istekte bulunuldu. Akkent Mahallesi sakinleriyle buluşan Belediye Başkanı Aşgın’a, mahallenin sakinleri hayranı oldukları grubu canlı dinlemek istediklerini belirterek Çorum’a davet edilmelerini rica etti.
REDDETTİ
Çocukların bu konser talebini geri çeviren Başkan Aşgın, net bir tavır koyarak belediyenin Manifest'i Çorum'a getirmeyeceğini söyledi.
"ASLA GETİRMEYECEĞİZ"
İşte Aşgın'ın o sözleri; "Manifest'i asla Çoruma getirmeyeceğiz. Şehrimiz temiz güzel bir şehir. Manifest buraya gelmeyecek."