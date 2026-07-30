Çorum Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Mecitözü Dernekler Federasyonu’nun yöneticileri, vatandaşların gelir düzeyi ile kira artışları arasındaki dengesizliği değerlendirerek, ilgili kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve tüm paydaşların, bu konuda ortak akıl ile çözüm üretmesi gerektiğini vurguladılar.

Konunun görüşüldüğü toplantıda, özellikle dar gelirli ailelerin, emeklilerin, asgari ücretle çalışanların, kamu görevlilerinin, öğrencilerin ve yeni evlenen çiftlerin yüksek kira bedelleri nedeniyle barınma konusunda önemli zorluklar yaşadığı dile getirilerek, sosyal ve ekonomik açıdan oluşan mağduriyetlere dikkat çekildi.

Barınma hakkının temel bir insan hakkı olduğunu belirten Çorum Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri, kiralık konut arzının artırılması, sosyal konut projelerinin yaygınlaştırılması ve dar gelirli aileler için kira desteklerinin başlatılması gerektiğini dile getirdiler.