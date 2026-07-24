38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve konserlerle devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde Pop Şarkıcısı Buray, Kadeş Barış Meydanı'nda sahne aldı. Binlerce vatandaş konser alanını doldurdu. Buray, sevilen şarkılarını Çorumlular için söyledi. Gençler ise konser boyunca şarkılara eşlik ederek o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Konserde Buray'a teşekkür eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Dün de güzel bir konser vardı ama bugün de bambaşka bir konser var. Buray kardeşimize teşekkür ediyoruz. Gençleri mutlu ve heyecanlı görmek, Çorum'un gençlerini geleceğe umutla bakıyor olarak görmek bizler için onur ve şereftir. Her zaman gençlerimizin yanındayız" dedi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı