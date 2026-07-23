Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan, Türk Ocakları Çorum Şubesi Kurucu Başkanı, TOBB ETU Öğretim Üyesi ve mütefekkir Prof. Dr. Hilmi Demir vefat etti.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alınan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aslen Tokatlı olan ve Türkiye'nin saygın bilim adamları arasında yer alan Hilmi Demir'in vefatı ailesi, yakınları, akademi camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenaze ve taziye bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.