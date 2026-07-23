Çorum'da yıllardır beklenen İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında önümüzdeki hafta ilk kazma vurulacak, İlim Yayma Kavşağı araç trafiğine kapatılarak yapım çalışmalarına başlanacak.

Projeden etkilenecek alanlardan biri de bölgede kurulan Pazartesi Pazarı olacak. İnşaat süresince pazar, geçici olarak başka bir alana taşınacak. Belediye'den yapılan açıklamada yeni pazar yerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, çalışmalar tamamlandıktan sonra Pazartesi Pazarı'nın yeniden mevcut yerine döneceği açıklandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ilerleyen süreçte mevcut alanda planlanan kapalı pazar projesinin de hayata geçirileceğini ifade etti.