Çorum'da uzun yıllardır yapılması beklenen İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi için geri sayım sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihalesi tamamlanan ve Özyapıcılar İnşaat tarafından yürütülecek proje kapsamında önümüzdeki hafta ilk kazma vurulacak.

Çalışmalar öncesinde yüklenici firma Proje Sorumlusu Bülent Çağırgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, yapım sürecinde uygulanacak trafik düzenlemeleri, alternatif güzergâhlar ve kurumlar arasındaki koordinasyon ele alındı.

KAVŞAK TRAFİĞE KAPANIYOR

Proje kapsamında İlim Yayma Kavşağı çalışma süresince araç trafiğine kapatılacak. Şehrin kuzey-güney yönündeki ulaşımı Osmancık Kavşağı, Binevler Kavşağı ile Akşemseddin Caddesi Çevre Yolu Kavşağı (İskilip Kavşağı) üzerinden sağlanacak.

Ankara-Samsun ve Samsun-Ankara yönünde seyreden araçlar ise şantiye alanı boyunca oluşturulacak çevre yolu yan yollarını kullanarak geçiş yapabilecek.

DAHA GÜVENLİ ULAŞIM AMAÇLANIYOR

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum'un en yoğun trafik noktalarından biri olan İlim Yayma Kavşağı'nda yaşanan yoğunluğun azaltılması, çevre yolu geçişlerinin daha güvenli hale getirilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yüklenici firma Proje Sorumlusu Bülent Çağırgan, çalışmaların gece ve gündüz esasına göre sürdürüleceğini belirterek, projeyi yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Çağırgan, çalışmalar sırasında vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde hareket edeceklerini ve Çorum Belediyesi ile koordinasyon içinde çalışacaklarını ifade etti.

AŞGIN ANLAYIŞ İSTEDİ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, böylesine büyük ulaşım projelerinde geçici trafik yoğunluklarının kaçınılmaz olduğunu belirterek vatandaşlardan sabır ve anlayış istedi.

Aşgın, "Bu süreç tamamlandığında Çorum çok daha güvenli, konforlu ve akıcı bir ulaşım altyapısına kavuşacak. Belediyemiz, trafik akışının düzenlenmesi, yönlendirme levhalarının yerleştirilmesi, alternatif güzergâhların planlanması ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi konusunda tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışacaktır." dedi.



