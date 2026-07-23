Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Örgütü'nde Özgür Özel'in Yeni Parti'nin müjdesini vermesiyle istifalar peş peşe gelmeye başladı.

CHP Çorum Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman partideki görevi ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Siyasette makamların gelip geçici; asıl kalıcı olanın insanın vicdanı, duruşu ve geride bıraktığı emek olduğunu belirten Kıvanç Azman'ın açıklaması şöyle:

“Henüz 16 yaşındayken büyük bir inançla adım attığım siyasi yaşamım boyunca, bana emanet edilen her görevi onurla yerine getirmeye çalıştım. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız sloganıyla mücadelemizi sonuna kadar devam ettirdim. Meydanlarda, seçim dönemlerinde ve en zor günlerde inandığım değerler uğruna mücadele ettim. Gençliğimin en güzel yıllarını bu mücadeleye adadım.

Bugün ise büyük bir hüzünle yürütmekte olduğum Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden ve baba ocağından ayrılıyorum.

Bu karar benim için kolay olmadı. Çünkü geride yalnızca bir görev bırakmıyorum; yılların emeğini, dostluklarını, anılarını ve büyük fedakârlıklarla verilen bir mücadeleyi bırakıyorum. Birlikte yol yürüdüğüm, aynı heyecanı ve umudu paylaştığım tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Bugün bir unvana veda ediyorum; fakat inandığım değerlere, demokrasiye, adalete ve Cumhuriyet’e olan bağlılığıma değil.

Makamlar geçicidir, mücadele kalıcıdır. Bir gün görevler biter, tabelalar değişir; ancak yürekte taşınan inanç, verilen emek ve halk için atılan her adım yaşamaya devam eder.

Benim için bu, bir son değil; yeni bir başlangıçtır. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da inandığım değerler uğruna aynı azim, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla mücadele etmeye devam edeceğim.

Siyasette makamlar gelip geçicidir; asıl kalıcı olan insanın vicdanı, duruşu ve geride bıraktığı emektir. Ben de ardımda kırgınlık değil, alın teriyle yazılmış güzel hatıralar bırakmanın huzuruyla bu göreve veda ediyorum.

16 yaşında çıktığım bu yol, bana mücadele etmeyi, dayanışmayı ve umudu öğretti. Bu yolculukta tanıdığım, omuz omuza yürüdüğüm ve bana güvenen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de inandığım ilkelerden taviz vermeden, aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle mücadelemi sürdüreceğim.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ