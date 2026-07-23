Hitit Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

13 KİŞİ ALINACAK

7 destek personeli, 2 koruma ve güvenlik görevlisi ve 4 teknisyen olmak üzere toplam 13 kişi alınacak.

MÜLAKAT OLMAYACAK

Üniversiteden yapılan açıklamada; alımlar KPSS puan türüne göre yapılacak ve mülakat olmayacağı belirtildi.

Koruma ve güvenlik görevlisi için en az 1.67 boy ve boy-kilo endeksinin ise en fazla 15 olması gerekiyor.

İlana başvurabilmek en az 18 yaş, en fazla ise 35 yaşında olmak gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 AĞUSTOS

Başvurular 22 Temmuz - 5 Ağustos 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.